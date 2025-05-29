Aydın'da 4 Yaşındaki Çocuk Geri Manevra Yapan Araç Altında Kaldı

Aydın'da 4 Yaşındaki Çocuk Geri Manevra Yapan Araç Altında Kaldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Aydın'da 4 Yaşındaki Çocuk Geri Manevra Yapan Araç Altında Kaldı
Haber Videosu

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 4 yaşındaki Enes Ç.'nin geri manevra yapan bir araç altında kalarak hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun pikaptan düşerek değil, geri manevra yapan aracın altında kalarak hayatını kaybettiği tespit edilirken, araç sürücüsü gözaltına alındı.

Efeler İlçesi Kocagür Mahallesi'nde dün saat 17.30 sıralarında Enes Ç. isimli 4 yaşındaki çocuğun kamyonet kasasından düşmesi sonrasında hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timince (OYİ) olay yerinde ve otopsi incelemesinde olayın düşme olayı olmadığı değerlendirildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT, OYİ, Efeler İlce Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca meydana gelen ölümlü olay ile ilgili müşterek araştırma ve soruşturmaya başlandı.

Olay yerinde ve çevresinde yapılan araştırma sonucu M.Ö.(37) isimli şüphelinin 09 DL 053 plakalı araç ile Enes Ç. isimli çocuğu geri manevra yaparken ezdiği bilgisine ulaşıldı. Şüphelinin yapılan kamera incelemesi sonucunda olay saatinde bölgede olduğu ve araçta yapılan incelemede lastik ve ön kaput bölümünde kan izleri tespit edildi. Şüpheli şahıs aynı gün yakalanarak alınan ifadesinde suçunu kabul ettiği öğrenildi. Şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD Mahkemesi, Trump'ın tarife kararlarını iptal etti

Trump'ın elini kolunu bağlayan karar! Dünya rahat nefes aldı
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
İzmir'de 23 bin işçi greve gitti, otobüs duraklarında yoğunluk oluştu

Şehirde kaos! 23 bin işçi greve gitti, kuyrukların sonu görünmüyor
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
Hailey Bieber'dan milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor

Ünlü isimden milyarlık hamle! Rakam dudak uçuklatıyor
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ece Erken'den Esra Erol ve Fikret Orman'a sitem

Ece Erken'den seneler sonra gelen itiraf
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Gülşah Saraçoğlu 9 saatlik süren estetik operasyon geçirdi! Son hali olay oldu

Son halini gören tanıyamıyor! Ameliyatı 9 saat sürdü
Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçenin son hali inanılmaz

Terör olaylarında büyük yıkıma uğrayan ilçemizin son hali inanılmaz
Mide bulandıran imalathane! Şalgama tuvalet suyu karışıyor

Mide bulandıran imalathane! Tuvalet suyu karışıyor
Yok böyle transfer! Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı

Galatasaray'dan ayrıldı ezeli rakibi havada kaptı
İsviçre'de çöken buzul nedeniyle bir köy yok oldu

İsviçre'de buzul çöktü, köy yok oldu
Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı: Yorum yağdırdılar

Galatasaray'dan kıyameti kopartan Osimhen paylaşımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.