Aydın'da 34 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'da 34 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim ilçesi açıklarında Türk karasularına geri itilen 7'si çocuk 34 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Türk karasularına geri itilen 7'si çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekiplerine, Didim açıklarında lastik bot içerisinde 7'si çocuk 35 düzensiz göçmenin olduğu bilgisi geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yetkililer, denizlerdeki düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bir günde 3 kadının öldüğü kentte sır perdesi aralandı

Bir günde 3 kadının öldüğü ilçede sır perdesi aralandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım'ın kızı Yaz'dan Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler

Aziz Yıldırım'ın kızından Kerem Aktürkoğlu için flaş sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.