Aydın'da 34 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Türk karasularına geri itilen 7'si çocuk 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası açıklarından lastik bot veya can salları ile Yunanistan'a geçmeye çalışan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Sahil Güvenlik ekiplerine, Didim açıklarında lastik bot içerisinde 7'si çocuk 35 düzensiz göçmenin olduğu bilgisi geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen düzensiz göçmenler kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yetkililer, denizlerdeki düzensiz göç hareketlerinin önlenmesi ve güvenliğin sağlanması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti. - AYDIN