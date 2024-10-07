Aydın'da 3 Uyuşturucu Şüphelisi Yakalandı

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucunda 3 uyuşturucu şüphelisi yakalandı.

Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre Kurtuluş Mahallesi'nde Ş.Ç., M.C. ve İ.E. isimli şüpheli şahısların üzerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramada 110 gram kubar esrar, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor. - AYDIN