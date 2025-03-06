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Aydın'da 25 Bin TL Değerindeki İnternet Kablosu Hırsızlığına Operasyon

Aydın'da 25 Bin TL Değerindeki İnternet Kablosu Hırsızlığına Operasyon
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iletişim firmasına ait 25 bin TL değerindeki internet kablosunu çalan O.Ç. jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir iletişim firmasına ait yaklaşık değeri 25 bin TL olan internet kablosunu keserek çalan hırsızlık şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Gedikaltı Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iletişim firmasına ait yaklaşık değeri 25 bin TL olan internet kablosunun kesilerek çalındı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırma sonucu olayı hırsızlık suçundan 3 ayrı suç kaydı bulunan O.Ç.'nin gerçekleştirdiği tespit edildi. O.Ç. Esenköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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