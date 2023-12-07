Aydın'da 20 Suçtan Aranan Şüpheli Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 20 ayrı suçtan aranan ve hakkında 24 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şüpheli, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanması amacıyla yürütülen çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, Nazilli ilçesi Pirlibey Mahallesi'nde "Bilişim Sistemleri ve Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçlarından 19, "Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık" suçundan 1 olmak üzere toplam 20 suçtan aranan ve hakkında toplam 24 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.B. isimli şahıs kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN