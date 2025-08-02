Aydın'da 2 Günde 26 Aranan Şahıs Yakalandı

Aydın'da 2 Günde 26 Aranan Şahıs Yakalandı
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Aydın'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, yakalama kararı bulunan 26 kişi gözaltına alındı. Suçlar arasında dolandırıcılık, özel hayatın gizliliğini ihlal ve narkotik suçları yer alıyor.

Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan 2 günlük çalışmada 26 aranan şahıs yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan iki günlük operasyonlarda 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 9 şahıs olmak üzere toplam 26 kişi yakalandı. Yakalanan 26 şahıs arasında dolandırıcılık suçundan 3 şahıs, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme suçundan 3 şahıs, narkotik suçlardan 2 şahıs, yaralama suçundan 1 şahıs, tehdit suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan aranan 16 şahsın olduğu öğrenildi. Çalışmaların hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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