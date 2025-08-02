Aydın'da 2 Günde 26 Aranan Şahıs Yakalandı
Aydın'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda, yakalama kararı bulunan 26 kişi gözaltına alındı. Suçlar arasında dolandırıcılık, özel hayatın gizliliğini ihlal ve narkotik suçları yer alıyor.
Aydın'da jandarma ekiplerince yapılan 2 günlük çalışmada 26 aranan şahıs yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri ve İlçe Jandarma Komutanları tarafından hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan iki günlük operasyonlarda 0-5 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs, 5-10 yıl arası hapis cezası ile aranmakta olan 3 şahıs ve ifadeye yönelik aranan 9 şahıs olmak üzere toplam 26 kişi yakalandı. Yakalanan 26 şahıs arasında dolandırıcılık suçundan 3 şahıs, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme suçundan 3 şahıs, narkotik suçlardan 2 şahıs, yaralama suçundan 1 şahıs, tehdit suçundan 1 şahıs, diğer suçlardan aranan 16 şahsın olduğu öğrenildi. Çalışmaların hız kesmeden devam edeceği belirtildi. - AYDIN