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Aydın’da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın’da 19 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın’ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışlarını sağlamak amacıyla göçmenlere yer temin ettiği belirlenen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı operasyonunda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkışlarını sağlamak amacıyla göçmenlere yer temin ettiği belirlenen yabancı uyruklu şüpheli tutuklandı. Operasyonda 19 yabancı uyruklu şahıs da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen şahısların yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarılmasına yönelik çalışma başlattı. Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, göçmenlere yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaları amacıyla yer temin ettiği belirlenen yabancı uyruklu M.C.T.G. isimli şüpheli tespit edildi. Şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalanırken şahsın üzerinde yapılan aramada göçmen kaçakçılığı suçundan elde edildiği değerlendirilen bir miktar Türk Lirası ve döviz ele geçirildi.

Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramada ise 19 yabancı uyruklu şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli M.C.T.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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