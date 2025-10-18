Haberler

Aydın'da 16 Yaşındaki Genç Kayıp!

Aydın'da 16 Yaşındaki Genç Kayıp!
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Muhammet Emir Oğuz, 'eve bir daha gelmeyeceğim' diyerek evden ayrıldı. Ailesi, yaklaşık 24 saattir kendisinden haber alamıyor ve kayıp başvurusunda bulundu.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Muhammet Emir Oğuz, "eve bir daha gelmeyeceğim" diyip telefonu ve kimliğini bırakarak ikametinden ayrıldı. Yaklaşık 24 saattir çocuklarından haber alamayan ve hayatından endişe eden ailesi kayıp başvurusunda bulunurken, kayıp gencin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olay, 17 Ekim Cuma günü Osman Yozgatlı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ailesi ile birlikte yaşayan Muhammet Emir Oğuz (16), henüz bilinmeyen bir nedenle evden ayrıldı. "Eve bir daha gelmeyeceğim" dediği ve cep telefonu ile kimliğini bırakarak evden ayrıldığı öğrenilen gençten ailesi dünden bu yana haber alamadı. Çocuklarının hayatından endişe eden ailesi, karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Üzerinde mavi tişört, mavi kot pantolon ve siyah ayakkabı olduğu öğrenilen gencin bulunması için çalışma başlatıldı. Oğulları için endişelenen ailesi, 16 yaşındaki Muhammet Emir Oğuz'u görenlerin en yakın polis birimine bildirmelerini istedi. - AYDIN

