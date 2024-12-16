Aydın'da 15 yaşındaki genç kız korkuluklarda asılı halde ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki C.Y. yaşadığı sitenin demir korkuluklarında asılı halde bulundu. Olay, İsabeyli Mahallesi 4340 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde C.Y.'nin (15) ailesi kızlarının evde olmadığını fark etti. Kızlarını aramak için dışarı çıkan aile, C.Y.'yi yaşadıkları apartmanın bahçesindeki demir korkuluklara asılı halde buldu. Ailenin feryatlarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. C.Y.'nin cansız bedeni yapılan inceleme sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.