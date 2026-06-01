Aydın'da 120 aranan şahıs yakalandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 18-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında düzenlenen operasyonlarda 120 aranan şahıs yakalanırken, 43'ü tutuklandı. 54 hırsızlık olayı aydınlatıldı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 18 Mayıs 2026 - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 53 bin 964 şahıs sorgulanırken, 120 aranan şahıs yakalandı, 43 şahıs tutuklandı. Çalışmalarda 54 hırsızlık olayı aydınlatıldı. Siber suçlarla mücadelede ve sanal devriye faaliyetleri kapsamında 74 şahsa adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 342 gram uyuşturucu madde, 130 adet sentetik ecza, 11 adet tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 8 adet av tüfeği/pompalı tüfek, 261 adet fişek ele geçirildi. 49 bin 331 araç ve motosiklet sorgulanırken, 251 araç trafikten men edildi, 11 bin 640 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
