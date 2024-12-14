Aydın'da 10 Düzensiz Göçmen ve Organizatör Yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yol kontrol noktasında durdurulan araçtaki 10 düzensiz göçmen ve bir organizatör jandarma tarafından yakalandı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı GKİT Şube Müdürlüğü ve Hıdırbeyli Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığınca icra edilen koordineli faaliyette Germencik Gişeleri Yol Kontrol Noktası'nda durdurulan bir araçta 10 düzensiz göçmen ile araç sürücüsü organizatör M.A. isimli şüpheli yakalandı. Araç sürücüsüne 9 bin 094 TL, düzensiz göçmenlere ise toplam 182 bin 672 TL olmak üzere toplam 191 bin 766 TL idari para cezası uygulandı. Düzensiz göçmenler GÖKSEM'e teslim edilirken, şüpheli hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - AYDIN