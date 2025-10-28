Haberler

Ayaş'ta Fırtına Camii Minaresini Yıktı, Cemaat Facianın Eşiğinden Döndü

Ayaş'ta Fırtına Camii Minaresini Yıktı, Cemaat Facianın Eşiğinden Döndü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara'nın Ayaş ilçesinde etkili olan fırtına, bir caminin minaresini yıktı. Olay esnasında camide bulunan cemaat, muhtemel faciadan kıl payı kurtuldu. Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Ankara'nın Ayaş ilçesine etkili olan fırtına nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı. Cami cemaati muhtemel faciadan kıl payı kurtuldu.

Olay, Ankara'nın Ayaş ilçesine bağlı Çanıllı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle caminin minaresi namaz vakti yıkıldı. Devrilen minare, bitişiğindeki bakkalın üzerine düşerken, olay sırasında camide cemaatin bulunduğu öğrenildi. Minarenin caminin yan tarafına devrilmesi muhtemel bir faciayı önledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemelerin ardından cami çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Minarenin yıkılması sonucu cami ve çevrede maddi hasar meydana gelirken, olayda herhangi bir yaralanan olmadı.

"Bomba atar gibi ses geldi dışarı çıktık ve minaremiz yıkılmış"

Olaya camide namaz kılarken yakalanan Hakan Deniz, "Olay anında camideydim, namaz kılıyordum. Dışarıda aşırı rüzgar vardı sonra bomba atar gibi ses geldi dışarı çıktık, minaremiz yıkılmış. Çok şükür can kaybımız ve yaralımız yok maddi hasarımız var. Bazı evlerimizde çatılar da uçmuş. Rabbim beterinden korusun. Caminin bitişindeki dükkan da zarar gördü. Orada da ufak bir maddi hasar var, dükkanın içinde gençlerimiz vardı çok şükür, yaralımız yok" diye konuştu.

"Evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ortadan yarıldı"

Köyde daha önce böyle bir olay yaşamadıklarını ifade eden Salih Atak, "Olay, ikindi vaktinde oldu. Önce hafif rüzgar geldi sonra rüzgar sert esmeye başladı, dolu, yağmur karışık yağmaya başladı. Fırtına başlayınca hepimiz içeriye girdik. Önce gök gürültüsü oldu sonra çok büyük bir patlama sesi geldi. Caminin minaresi olduğu gibi düştü aşağıya. Köyde fırtına nedeniyle evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ortadan yarıldı. Daha önce hiç yaşamadığımız bir olay oldu" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste

Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
İsrail Başbakanı Netanyahu, orduya Gazze'ye saldırı emri verdi

Ateşkesi bozdu! Netanyahu'dan Gazze için katliam emri
Sudan'da iç savaş, soykırıma döndü! Tansiyonun düşmediği ülkeden korkunç görüntüler

İç savaş soykırıma döndü! Krizin tırmandığı ülkeden korkunç görüntüler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz

İşte Yüzyılın Konut Projesi'nde en az konutun yapılacağı 5 ilimiz
AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı

AYM'den memur ve emekliyi üzecek zam kararı
Antalya'yı yağmur ve fırtına vurdu: 3 yaralı

O şehrimize birkaç saatlik kabus yetti: Yaralılar var
İlk kez görücüye çıktı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Altay Tankı törenine limuzin Togg'la geldi

Erdoğan'a özel Togg! Altay töreninde ilk kez görücüye çıktı
Altay Tankı envantere girdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan törende güzel haberi verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan teslim töreninde güzel haberi verdi
Liseli 2 kıza sözlü tacizde bulunup, esnafa bıçak çeken şüpheli tutuklandı

Yaptığı rezillik yetmedi, bir de üste çıkmaya çalıştı
Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Soruşturmada yeni gelişme
Ülke ayakta! Solcu vekil yardımcısına ayak tırnaklarını kestirdi

Ofisinde çekilen fotoğraf o ismi hedef tahtasına oturttu
2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı: Geriye sadece orası kaldı

2 ay önce Sındırgı'ya dikkat çeken Üşümezsoy bir bölgeyi daha uyardı
7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı

7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Karadağ'da gerilim tırmanıyor! Türklere saldırmak için her yere beyzbol sopası gizlemişler

Türklere saldırmak için ülkenin her yerine bunları gizlemişler
Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt

Muhalefeti ayaklandıran tartışmaya Bakan Tekin noktayı koydu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.