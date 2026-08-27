Adana'da Ayakkabı Tabanı Fabrikasında Yangın
Adana Seyhan'daki bir ayakkabı tabanı fabrikasında gece yarısı yangın çıktı. Alevleri görenler durumu yetkililere bildirdi, bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve orman ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren çalışmayla yangın kontrol altına alındı, soğutma işlemleri devam ediyor.
Adana'da ayakkabı tabanı üreten fabrika alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangın, saat 00.30 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi Sanayi Sitesi'ndeki ayakkabı tabanı üreten fabrikada meydana geldi. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye, sağlık, polis, itfaiye ve orman bölge müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
İtfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalelerinin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması sürüyor.