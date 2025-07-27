Ayağı kırık halde göreve gitti, kalbine yenik düştü

Bursa'nın Orhaneli ile Harmancık ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale etmek için yola çıkan 38 yaşındaki itfaiye personeli Ramazan Şaşkın, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Şehit düşen itfaiyecinin acı haberi yakınlarını yasa boğdu.

Ayağı kırık olmasına rağmen dinlenmek yerine, alevlerle mücadele eden arkadaşlarını yalnız bırakmak istemedi, görevinin başına koştu. Ancak bu büyük fedakarlık, genç itfaiyecinin hayatına mal oldu.

Görev yerine doğru ilerlediği sırada fenalaşan Şaşkın, kalp krizi geçirdi. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tüm çabalara rağmen onu hayata döndüremedi. Genç yaşta şehit düşen Ramazan Şaşkın'ın acı haberi ailesi ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. - BURSA