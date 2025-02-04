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Avustralya'da makam aracını özel seyahati için kullanan bakan istifa etti

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Avustralya'da özel seyahati için makam aracını kullanan Yeni Güney Galler Eyaleti Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, tepkilerin ardından "Halkı hayal kırıklığına uğrattım ve bunun için çok üzgünüm" diyerek istifa etti. Öte yandan Haylen, gezinin 759 dolarlık masrafını da ödeyecek.

Avustralya'da hafta sonu bir öğle yemeği için resmi aracını ve şoförünü kullanan Yeni Güney Galler Eyaleti Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, tartışmalara neden oldu. Seyahat kayıtlarında yolculuğun 25 Ocak'ta sabah 08.00'de başlayıp akşam 20.50'de sona erdiği ve "iş günü içerisinde iş gezisi" olarak kaydedildiği görüldü.

İSTİFA ETTİ

Özel seyahati için makam aracını kullandığını ve şoförüne 13 saat süren 446 kilometrelik yolculuk yaptırdığını kabul eden Yeni Güney Galler Eyaleti Ulaştırma Bakanı Jo Haylen, tepkilerin ardından istifa etti. Bugün düzenlediği basın toplantısında istifasını duyuran Haylen, "Hatalar yaptım, kimse mükemmel değildir. Kuralları çiğnemedim, ancak buradaki tek sınavın bu olmadığını kabul ediyorum. Halkı hayal kırıklığına uğrattım ve bunun için çok üzgünüm" dedi.

GEZİNİN MASRAFINI DA ÖDEYECEK

Daha önce özür dileyen Haylen, "Benim hatalarım şimdi hükümete zarar veriyor. Siyaset çok zor. Beklentiler çok yüksek. Bunun farkındayım" ifadesini kullandı. Özel gezisini, "iş gezisi" gibi gösteren Haylen gezinin 750 dolarlık masrafını da ödeyecek.

Avustralya'da makam aracını özel seyahati için kullanan bakan istifa etti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıoguz:

BİZ MODERN AVRUPADAN COOOK UZAKTAYIZ ONLARI YAKALAMAMIZ BU KADRO BU SİSTEMLE MÜMKÜN DEGİL

Yorum Beğen9
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Haber YorumlarıMGk:

Eko görde utan koca İstanbulu mülkün yaptın

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