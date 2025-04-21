Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Avustralya'da şiddetli dalgalar facia yarattı: 7 ölü

Avustralya'da şiddetli dalgalar facia yarattı: 7 ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya'nın Yeni Güney Galler ve Victoria eyaletlerinde hafta sonu şiddetli dalgalar sonucu 7 kişi boğularak hayatını kaybetti. 2 kişi kayıp ve 150'den fazla kişi kurtarıldı.

Avustralya'da hafta sonu plajlarda dev dalgalar nedeniyle facia yaşandı. Yeni Güney Galler eyaletinin orta kuzey sahilinde dün dalgalara kapılarak kayalıkların arasına sıkışan 9 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Hafta sonu boyunca Yeni Güney Galler ve Victoria eyaleti kıyılarında boğularak hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye ulaşırken, 2 kişinin ise kaybolduğu belirtildi.

150 KİŞİ KURTARILDI

Yeni Güney Galler'de cuma günü ve hafta sonunda boğulma tehlikesi geçiren en az 150 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi. Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Lütfen herkes dikkatli olsun. Özellikle çocuklarınıza dikkat etmelisiniz" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.