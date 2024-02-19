Avustralya'da korkunç olay: Kadın, 5 yıl boyunca kardeşinin cesedi ile uyudu

Avustralya'nın Melbourne şehrinin güney batısında 70'li yaşlarda olduğu belirtilen bir kadının çöpe eve dönmüş ve farelerin istila ettiği evde, 5 yıl boyunca kardeşinin cesedi ile uyuduğu ortaya çıktı.

Melbourne'nin en zengin bölgesi olan Newtown'da 1.1 milyon dolar değerindeki evdeki keşif kadını başka bir suçtan dolayı gözaltına alınmasından sonra ortaya çıktı.

Biyo tehlike tulumları giymiş adli görevliler, 'iskelet' e ulaşabilmek için fareler, ölmüş sincaplar ve insan dışkılarıyla dolu evde arama yapmak zorunda kaldı. Kadının, iki ile beş yıl arasında cesedin yanında uyuduğu anlaşıldı.

Komşular, daha önce defalarca evden ağır koku geldiği için yetkililere şikayette bulunduklarını fakat yetkililerin bu şikayetleri ciddiye almadıklarını söyledi.

Victoria Polisi, cesedin tamamen iskelete dönüştüğünü söyledi. Cesedi tamamen iskelete dönene adamın ölüm nedeninin ortaya çıkarılması için iskeleti otopsiye yollandı.

Gözaltına alınan kadın, rehabilitasyon merkezine yollandı.