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Avustralya'da balık tutan adam, ailesinin gözü önünde timsah tarafından öldürüldü

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Avustralya'nın Queensland eyaletinde, 40 yaşındaki bir baba aile tatilinde timsah saldırısına uğradı. 4,9 metrelik timsah, adamı ailesinin gözü önünde suyun altına çekti. Vurulan timsahın karnında insan kalıntıları bulundu. Olay sonrası, bölgede timsah besleme videoları ortaya çıktı. Yetkililer, timsah beslemenin yasadışı ve tehlikeli olduğunu vurguladı. Bu trajik olay, yaban hayatına saygı ve doğal yaşam alanlarının korunmasının önemini hatırlattı.

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, aile tatili sırasında balık avlayan 40 yaşındaki bir baba, 4,9 metre uzunluğunda bir timsahın saldırısına uğradı. Cooktown yakınlarındaki Annan Nehri'nde gerçekleşen olay, adamın eşi ve çocuklarının gözü önünde meydana geldi.

Pazartesi günü vurulan timsahın karnında insan kalıntıları bulundu. Queensland Polisi, kalıntıların kayıp babaya ait olduğunu düşünüyor ve kesin kimlik tespiti için testler yapılacağını açıkladı.

Olay sonrası sosyal medyada, insanların bölgedeki timsahları beslediğini gösteren rahatsız edici videolar ortaya çıktı. Queensland Çevre ve Bilim Departmanı, timsah beslemenin yasadışı ve tehlikeli olduğunu vurgulayarak, bu davranışın gelecekteki ziyaretçileri risk altına sokabileceğini belirtti.

Bu trajik olay, yaban hayatına müdahale etmenin tehlikelerini ve doğal yaşam alanlarına saygı göstermenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Avustralya'da balık tutan adam, ailesinin gözü önünde timsah tarafından öldürüldü

Avustralya'da balık tutan adam, ailesinin gözü önünde timsah tarafından öldürüldü

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Queensland Avustralya Avustralya Baba 3.Sayfa Dünya Haberler

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