Avukatlar Kurt ve Aksoy, Baysal davasında müebbet ve 25 yıl cezasını önemli buldu

Gaziantep Barosu'na kayıtlı avukatlar Ferhat Kurt ve Abdullah Aksoy, tedavi gördüğü hastanede iğne yaparak öldürülen müvekkilleri Abdurrezzak Baysal davasında sanık hemşirelere verilen müebbet ve 25 yıl hapis cezalarının önemli olduğunu söyledi.

Gaziantep Barosu'na kayıtlı avukatlar Ferhat Kurt ve Abdullah Aksoy, müvekkilleri Abdurrezzak Baysal davası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mahkeme heyeti tarafından sanık hemşire Aslı E.'ye verilen müebbet hapis ve diğer hemşire Mustafa Ç.'ye verilen 25 yıl hapis cezalarının önemli olduğunu söyleyen avukatlar Kurt ve Aksoy, kararın olayın basit bir ihmal veya taksir olarak değerlendirilmediğini ortaya koyduğunu vurguladı. Kurt ve Aksoy, kararın kesinleşmesi için dosyanın takipçisi olacaklarını da belirtti.

"Ailenin yüreğine bir nebze olsun su serpildiğini düşünüyoruz"

Avukatlar Ferhat Kurt ve Abdullah Aksoy, verilen kararın önemli olduğunu ve kararın kesinleşmesi için dosyanın takipçisi olacaklarını ifade ederek, "Mahkeme, sanıklar hakkında kasten öldürme suçunun olası kast hükümleri kapsamında hüküm kurmuştur. Sanıklardan biri müebbet hapis cezasına, diğer sanık ise yine olası kast kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda iyi hal indirimi uygulanarak 25 yıl hapis cezasına mahküm edilmiştir. Verilen karar, olayın basit bir ihmal veya taksir olarak değerlendirilmediğini ortaya koymaktadır. Mahkeme, sanıkların eylemlerini ölüm neticesi bakımından olası kast kapsamında değerlendirmiştir. ve kusurlu bulmuştur. Mahkemenin hükümle birlikte sanıkların tutuklanmasına karar vermesi, bizim açımızdan da ayrıca önemli bir gelişme oldu. Uzun süredir bu dosyada adaletin yerini bulması için mücadele eden aile açısından, verilen karar ve sanıkların tutuklanması, yaşanan acıyı elbette ortadan kaldırmayacaktır; ancak ailenin yüreğinin bir nebze olsun rahatlamasını sağlamıştır. Bir evladın, bir yakının kaybının telafisi mümkün değil. Hiçbir ceza, ailenin yaşadığı acıyı geri çeviremez. Ancak aile en azından bugün, yaşananların karşılıksız kalmadığını ve mahkemenin olayın hukuki niteliğini olası kastla öldürme olarak kabul ettiğini görmüş oldu. Bizlerde vekil olarak bu süreçte üzerimize düşen hukuki mücadeleyi sonuna kadar sürdürdük. Bundan sonraki süreçte de kararın kesinleşmesine kadar dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Bizim için mesele yalnızca bir ceza alınması değildi. Mesele, hayatını kaybeden kişinin ve ailesinin hakkının hukuk önünde karşılığını bulmasıydı. Bugün gelinen noktada, en azından ailenin yüreğine bir nebze olsun su serpildiğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı