Avukat Mustafa Sezer geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Kastamonu Barosu avukatlarından Mustafa Sezer, rahatsızlığı sebebiyle sevk edildiği Ankara'da hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kastamonu Barosu avukatlarından Mustafa Sezer, rahatsızlığı sebebiyle sevk edildiği Ankara'da hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Kastamonu Barosu avukatlarından Mustafa Sezer, rahatsızlığı sebebiyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine müracaat etti. Buradaki tedavisinin ardından Avukat Mustafa Sezer, Ankara'da daha donanımlı bir hastaneye sevk edildi. Ankara'da hastanede tedavi gördüğü sırada aniden fenalaşan ve kalp krizi geçirdiği tespit edilen Avukat Mustafa Sezer, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Avukat Mustafa Sezer için pazar günü saat 15.00'da Kastamonu Adliyesi önünde tören düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Avukat Mustafa Sezer'in cenazesi, ikindi namazına müteakip Daday Merkez Kolukaraoğlu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından memleketi Daday'ın Sorgun köyü Demirci Mahallesi'ndeki aile mezarlığına defnedilecek. - KASTAMONU İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mustafa Sezer Kalp Krizi Kastamonu Ankara 3. Sayfa Haberler

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