Avukat Feyza Altun Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Avukat Feyza Altun, sosyal medya paylaşımları nedeniyle halkın tepkisini çekti ve soruşturma başlatıldı. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Altun'un 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan re'sen soruşturma başlattı.
Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medya paylaşımları nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı yorum nedeniyle Feyza Altun'a vatandaşlar tepki gösterdi. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Avukat Feyza Altun hakkında sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım üzerine, 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan re'sen soruşturma başlattı. - İSTANBUL