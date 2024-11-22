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Avukat, adliyede önünde eşi ile ilişki yaşadığı yardımcısı tarafından orakla öldürüldü

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Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde şok edici bir olay yaşandı. Avukat Kannan, mahkeme çıkışında yardımcısı Anandan tarafından orakla saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Cinayetin sebebinin, Kannan'ın Anandan'ın eşiyle yasak ilişki yaşadığı iddiası olduğu belirtildi. Olay sonrası avukatlar protesto gösterisi düzenlerken, katil zanlısı Anandan polise teslim oldu.

Tamil Nadu eyaletinin Krishnagiri bölgesinde bir avukat, mahkeme binası önünde yardımcısı tarafından orakla öldürüldü. Olay, Çarşamba sabahı Hosur bölgesinde meydana geldi.

30 yaşındaki Avukat Kannan, bir dava için gittiği mahkemeden çıkarken yardımcısı Anandan'ın saldırısına uğradı.

Anandan, Kannan'ı mahkeme çıkışında durdurarak orakla saldırdı. Kannan yere düşüp bilincini kaybettikten sonra bile, saldırgan orakla Kannan'ın başına defalarca vurmaya devam etti.

Edinilen bilgilere göre, Kannan'ın Anandan'ın eşiyle yasak ilişki yaşadığı iddia ediliyordu. Polis kaynaklarına göre, bu konu nedeniyle ikili arasında düşmanlık bulunmaktaydı. Boynundan ve omzundan ağır yaralanan Kannan, hastanede tedavi görürken hayatını kaybetti.

Avukatlar, bu vahşi cinayeti protesto etmek için Hosur Adliyesi'nde gösteri düzenledi. Hosur mahkeme hakimi ve bölge emniyet müdürü arasındaki görüşmenin ardından protesto sona erdi. Bu sırada, cinayeti işleyen Anandan teslim oldu.

Avukat, adliyede önünde eşi ile ilişki yaşadığı yardımcısı tarafından orakla öldürüldü

Avukat, adliyede önünde eşi ile ilişki yaşadığı yardımcısı tarafından orakla öldürüldü

Avukat, adliyede önünde eşi ile ilişki yaşadığı yardımcısı tarafından orakla öldürüldü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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