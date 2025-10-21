Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada B.B ve U.B hakkında. 'Çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verilirken, sanık M.A.D ve A.Ö.'nün beraatine hükmedildi. Kararın açıklanmasının ardından Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi sinir krizi geçirdi.

DUDAKLARINDAN TEK CÜMLE DÖKÜLDÜ

Avukatı kameralar önünde açıklama yaptığı sırada yanına gelen Yasemin Minguzzi, "Ben artık ilahi adalete güveniyorum o kadar, o kadar, o kadar..." ifadelerine yer verdi. Acılı annenin o halleri ekran başındakileri kahretti.

BERAAT KARARLARINA İTİRAZ

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Ersan Barkın ise iki sanık hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi. İki sanığın eylemin içinde oldukları çok açık olmasına rağmen delil yetersizliğinden beraat kararı verilerek tahliye edildiğini söyleyen Avukat Barkın, "Bu karar kabul edilemez. Bu kararın üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Hemen itirazlarımızı başlatacağız" açıklamasında bulundu.