15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüyle ilgili görülen davada, 4 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Davada iki sanığa en üst sınırdan 24 yıl ceza verildi. Minguzzi ailesinin avukatı karara tepki gösterirken yanına gelen anne Yasemin Minguzzi, "Ben artık ilahi adalete güveniyorum" dedi.

İstanbul Kadıköy'de 15 yaşındaki Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada B.B ve U.B hakkında. 'Çocuğun kasten öldürülmesi' suçundan en üst sınırdan 24 yıl hapis cezası verilirken, sanık M.A.D ve A.Ö.'nün beraatine hükmedildi. Kararın açıklanmasının ardından Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi sinir krizi geçirdi.

DUDAKLARINDAN TEK CÜMLE DÖKÜLDÜ

Avukatı kameralar önünde açıklama yaptığı sırada yanına gelen Yasemin Minguzzi, "Ben artık ilahi adalete güveniyorum o kadar, o kadar, o kadar..." ifadelerine yer verdi. Acılı annenin o halleri ekran başındakileri kahretti.

Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

BERAAT KARARLARINA İTİRAZ

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Ersan Barkın ise iki sanık hakkında verilen beraat kararına tepki gösterdi. İki sanığın eylemin içinde oldukları çok açık olmasına rağmen delil yetersizliğinden beraat kararı verilerek tahliye edildiğini söyleyen Avukat Barkın, "Bu karar kabul edilemez. Bu kararın üst mahkemelerden döneceğine eminiz. Hemen itirazlarımızı başlatacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Yorumlar (5)

Haber YorumlarıDemir Acer:

Hakimler demli veya CHP lidir

Yorum Beğen14
Yorum Beğenme46
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBörü 24:

Kanunlar Cumhuriyet ile birlikte Batı'dan uydurma kıytırık şekilde alındığından böyledir. Türk Anayasası var iken kullanılan düzenek milleti çürütmüştür.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıKim kimee:

düşünün iki caniyi serbest bıraktılar Bu saatten sonra hiç kimsenin çocuğunun can güvendiği yoktur.umarım bu kararı veren hakim ya da adalet sistemine hükmeden her kimse vicdanlarının sesi onları rahat bırakmaz .anne ülkenin adaletine güvenini yitirmiş Allahın adaletine sığınmış Allah sabırlar versin çok yazık. Rabbim bu cani insan dışı varlıklardan hepimizin evlatlarini korusun âmin.

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

o hakimlerin hepsinin başına gelmiyor ilahi adalette işlemiyor artık annecim allah rahmet eylesin

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımuharrem:

Suç işlicek herkezi içeri atarsan kim suç işlicek avukatlar nasıl para kazanacak

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
