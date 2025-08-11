Avşa Adası'nda İş Adamı Ali Ümit Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Avşa Adası'nda İş Adamı Ali Ümit Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti
Balıkesir'in Avşa Adası'nda sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında Tanz Turizm İşletmeleri'nin sahibi Ali Ümit hayatını kaybetti. Ümit'in cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, vefatı ada halkında büyük üzüntü yarattı.

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası'nda meydana gelen trafik kazasında iş adamı Ali Ümit hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza sabah saat 06.00 sularında Avşa Adası'nda meydana geldi. Tanz Turizm İşletmeleri'nin sahibi Ali Ümit'in kullandığı araç yolda takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ali Ümit'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ümit'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Avşa Adası'nda uzun yıllardır turizm sektöründe faaliyet gösteren ve ada halkı tarafından sevilen bir isim olan Ali Ümit'in vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Ali Ümit'in cenazesinin 12 Ağustos Salı günü ikindi namazını müteakip Avşa Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
