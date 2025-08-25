AVM'de Hırsızlık Yapan Cezayir Uyruklu Şüpheli Gözaltına Alındı

Beylikdüzü'nde müşteri gibi girdiği AVM'den termos ve çalışana ait cep telefonu çalan Cezayir uyruklu 58 yaşındaki şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. O anlar AVM'nin güvenlik kamerasına da yansırken, şahsın emniyette ki işlemleri sürüyor.

Beylikdüzü Gürpınar Mahallesi'nde 19 Ağustos günü Erenler Caddesi üzerinde bir AVM'ye gelen Cezayir uyruklu Djamal Flıssa (58) isimli şahıs, müşteri gibi girdiği iş yerinde reyonları te tek inceledi. Şüpheli, bir süre sonra gözüne kestirdiği termosu önce inceler gibi yaptı, ardından pantolonun ön kısmında koydu. Çalışanlara yakalanmadan dükkandan ayrılan şahıs ayrıca AVM çalışanı S.Y.'ye telefonu alıp, ödeme yapmadan iş yerinden çıkarak, kayıplara karıştı. Öte yandan yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, şahsın bir süre termosları incelediği, ardından gözüne kestirdiği bir ürünü pantolonun ön kısmına sıkıştırdığı ve çalışana ait cep telefonunu alarak kayıplara karıştığı anlar yer aldı.

Şüpheli gözaltına alındı

Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Büro Amirliği görevlileri, hırsızlık şüphelisi şahsı yakalamak için harekete geçti. Yürütülen çalışmalarda 24 Ağustos günü saat 13: 00 sıralarında şüpheli Djamal Flıssa, Esenyurt'ta gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette sorgulama işlemlerinin sürüyor. - İSTANBUL