Avcılar Tahtakale'de arazi gölete döndü, hafriyat kamyonu sular altında kaldı

Avcılar Tahtakale'de arazi gölete döndü, hafriyat kamyonu sular altında kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış sonrası arazi gölete döndü, park halindeki hafriyat kamyonu sular altında kaldı. Kamyon sahibinin ihbarı üzerine gelen ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlattı.
İstanbul'un Avcılar ilçesinde etkili olan yoğun yağışın ardından park halindeki hafriyat kamyonu sular altında kaldı.
İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkisini arttıran yağış sonrası, Avcılar ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde park halinde bulunan hafriyat kamyonu, arazinin gölete dönmesi sonucu sular altında kaldı. Kamyon sahibinin ihbarı üzerine gelen ekipler, aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışmalara başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı