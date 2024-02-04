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Avcılar Esenyurt İstikametinde Asker Eğlencesi: Yol Trafiğe Kapandı, Havaya Ateş Açıldı

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Avcılar Esenyurt istikametinde asker eğlencesi yapan bir grup, önce yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Avcılar Esenyurt istikametinde asker eğlencesi yapan bir grup, önce yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Esenyurt istikameti köprü altında meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup, yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçların yolu kesip havaya ateş açtığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Esenyurt Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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