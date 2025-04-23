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6.2'lik deprem anı güvenlik kamerasında

Avcılar'daki Züccaciye Dükkanında Deprem Panik Yarattı

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İstanbul Avcılar'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından bir züccaciye dükkanında raflar sallanarak ürünler yere düştü. Dükkan içinde alışveriş yapan vatandaşlar büyük panik yaşarken, çocukların çığlıkları ortalığı sarstı.

Avcılar'da züccaciye dükkanındaki panik anları kamerada

İSTANBUL - Avcılar'da bulunana züccaciye dükkanında raflar sallandı ürünler yere düştü. Alışveriş yapmak için dükkana gelen vatandaşlar büyük panik yaşadı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Avcılar Ispartakulede'de bulunan züccaciye dükkanında raflar ve avizeler sallanmaya başladı. Raflarda bulunan ürünler yere düştü. Alışveriş yapmak için markete gelen vatandaşlar panikleyerek dışarı kaçtı. Çocuklar korkudan çığlık atarken, aileleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan panik anları ve ürünlerin yere düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAKAN POLAT - 3.Sayfa
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