Avcılar'daki metrobüsler çarpıştı: 4 yaralı
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Avcılar'daki metrobüsler çarpıştı: 4 yaralı Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Avcılar'daki metrobüsler çarpıştı: 4 yaralı
İSTANBUL - Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Avcılar'da metrobüslerin çarpıştığı kazada, ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur - 3. Sayfa