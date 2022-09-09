Avcılar'daki metrobüsler çarpıştı: 4 yaralı 3. Sayfa Haberleri Avcılar'daki metrobüsler çarpıştı: 4 yaralı Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Avcılar'daki metrobüsler çarpıştı: 4 yaralı İSTANBUL - Avcılar'da meydana gelen metrobüs kazasında ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor. Avcılar'da metrobüslerin çarpıştığı kazada, ilk bilgilere göre 4 kişinin yaralandığı öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Burak Uğur Avcılar 3. Sayfa Haberler

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