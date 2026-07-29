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Avcılar’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

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Avcılar’da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir çocuk yaralandı.

Avcılar'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir çocuk yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Avcılar Firuzköy Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen çocuk kamyonların arasından yola çıktı. O sırada hızlı geldiği iddia edilen bir otomobil çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce ileriye fırlayan çocuk yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan sürücü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

"Fren sesi duyduk, araç çok hızlıydı"

O anları gören bir vatandaş, "Karşıdan karşıya geçiyordu. Fren sesi duyduk. Arkamızı döndük. Araç hızlıydı. O anda çarpışma oldu. Çocuğun bilinci açıktı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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