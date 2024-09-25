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Avcılar'da Yangın: Psikolojik Problemleri Olan Bir Kişi Evi Ateşe Verip Kaçtı

Avcılar'da Yangın: Psikolojik Problemleri Olan Bir Kişi Evi Ateşe Verip Kaçtı
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Avcılar'da eski eşiyle ayrıldığı iddia edilen bir kişinin, psikolojik sorunları nedeniyle evini ateşe vermesi ve kedisiyle kayıplara karışması vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeyi başardı, ancak şahıs hala bulunamadı.

Avcılar'da iddiaya göre eşinden ayrılan ve psikolojik problemleri olduğu söylenen bir kişi, gece vakti önce evinin duvarlarını yumrukladı ardından ise dairesini ateşe verdikten sonra kedisini de alarak kayıplara karıştı.

Olay, salı gecesi saat 02.30 sıralarında Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Şirin Sokakta bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce karısından ayrıldığı öğrenilen ve psikolojik problemleri olan Yaşar Ç. isimli şahıs yaşadığı daireyi ateşe verip kedisini de alarak gitti. Karşı apartmandaki bir komşunun yangını fark etmesiyle daha büyük bir facianın önüne geçildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Dairenin kapısını kırarak içeriye giren itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Daireyi ateşe verdiği iddia edilen şahsın kedisini de alarak kayıplara karıştığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Çocuğumuz korkudan titredi"

Apartmanda yaşayan ve yangın sırasında komşuların kendisini uyardığını ifade eden Burcu Durmuş, "Adam kendi evini yakmış ve kedisini alarak kaçmış. Akli dengesi yerinde değil diyorlar. Komşular kapılara vurdular inin aşağı diye. İtfaiye ekipleri geldiler binayı boşaltın diye. Gecenin o saatinde uyandık. Çocuğumuz tir tir titredi arabaya zor attım çocuğu. Kendisi de yok şu an ortada" dedi.

"120'den fazla nüfus var bu apartmanda, büyük bir felaket atlattık"

Yanan dairenin yan komşusu Dursun Ahmet isimli vatandaş ise, "Saat birden sonra oldu. Bu arkadaş zaten 3-4 senedir bekar. Hanımından ayrı çocuklarından ayrı. Uyuşturucu kullanıyor bağımlılığı var. Sağa sola vuruyor sürekli. Psikolojisi bozuk. O gece de hiç kimse yok karanlıkta bunalıma girmiş herhalde. Evi yakmış gideceğim binayı yakacağım demiş. Kedisi de var kedisini alıp gitmiş. Komşular görmüş yangını. 24 dairede 120'den fazla nüfus var burada çoluk çocuk, yaşlı, hasta. Büyük bir felaket atlattık" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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