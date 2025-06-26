Avcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Avcılar'da bulunan bir otele İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanırken, 825 adet uyuşturucu hap, 41 bin 250 kapsül reçeteye tabi tutulan ilaç ele geçirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir otelin odasında uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönündeki ihbarlar sonrası İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 24 Haziran günü adresi belirlenen otele operasyon düzenleyen ekiplerce, şüpheliler İ.K., G.A., E.A.T., C.T. gözaltına alındı. Firari E.D.'yi de yakalama çalışmaları sürüyor.

Uyuşturucu ve uyarıcı olduğu değerlendirilen 41 bin 250 kapsül ele geçirildi

Öte yandan, ekiplerin otel odasında yaptığı aramalarda ise reçeteyle satılan bir ilacın İ.K. tarafından temin edilerek otel odasında muhafaza ettiği ortaya çıktı. Ayrıca şüpheli İ.K.'nın odasında arama yapan ekipler, 4 koli dolusu 825 adet uyuşturucu hap, 41 bin 250 kapsül reçeteye tabi tutulan ilaç ve şişelere yapıştırmak amacıyla kullanıma çok sayıda etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL