Avcılar'da İSKİ borusu patladı, evi su bastı

Avcılar'da İSKİ'ye ait temiz su borusunun patlaması nedeniyle bir apartmanın giriş kat dairesini su bastı. Dairedeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Firuzköy Mahallesi Çavuş Caddesi Tütün sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, gece saatlerinde İSKİ'ye ait temiz su borusu patladı. Patlayan borudan tazyikle akan su apartmanın giriş kat dairesine doldu. Su basan dairedeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.

"Eşyalar mahvoldu. Dünya zarar var"

Mağdur ev sahibi Sadık Çalışkan, "Sabah saat 5'te kiracı işe gidecekti. Ben ev sahibiyim üst katta oturuyorum. Kiracı, ' aşağısı su dolu' dedi. Alt katta da kimse evde yok. Memlekete gitmişler. Bütün eşyalar evde. Kapı da açılmıyor. Dışarısı da su dolu. Giriş katta yarım metre su var. Eşyalar mahvoldu. Dünya zarar var" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı