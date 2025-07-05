İhbara giden polis ekipleri, 53 yaşındaki adamın cansız bedeni ile karşılaştı

Avcılar'da bir evden gelen çığlık sesi ihbarı üzerine adrese giden polis ekipleri, bir kişiyi silahla vurulmuş halde ölü buldu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, polis olaydan kısa süre önce evden çıkan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'un Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi'nde, sokak üzerinde bulunan bir apartmandan gelen kadın çığlığı sesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu.

53 YAŞINDAKİ ADAMIN CANSIZ BEDENİ İLE KARŞILAŞTILAR

İhbar edilen adrese giden polisler darp edilmiş ve silahla vurulmuş 53 yaşındaki Murat Yıldız'ın cesediyle karşılaştı. Polis, vatandaşlardan olaydan kısa süre önce evden 3-4 kişinin kaçarak uzaklaştığı bilgisine ulaştı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan polis evde bulunan bir kadını ise gözaltına aldı.

"EVDEN 6 KİŞİ ÇIKTI"

Olaya ilişkin konuşan bir vatandaş ise "Bir kadın çığlığı sesi geldi. Ne oluyor demeye kalmadan pat diye ses geldi. Aradım 155'i. Sonra polis arkadaşlar geldi. Çıkanları tarif ettik görebildiğimiz kadarıyla. Toplamda 6 kişi çıktı evden. Kimseyi tanımıyoruz. 1 yıl kadar önce gece narkotik baskın yaptı buraya. Biz mahalle olarak da şikayetçiyiz" dedi.