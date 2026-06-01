Avcılar'da 4 katlı binanın 2'nci katına çıkan şahıs yürekleri ağza getirdi

Avcılar'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen şahıs 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairenin balkonuna çıkarak yoldan geçenlere bağırdı. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar ilçesi Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen 25 yaşındaki genç henüz bilinmeyen bir nedenle kentsel dönüşüm kapsamında yıkım için boşaltılan binaya çıktı. 4 katlı binanın 2'nci katına çıkan şahıs, balkondan yoldan geçenlere bağırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, şahsın atlama ihtimaline karşılık balkonun altına atlama yatağı açtı. Balkondan çevredekilere bağıran şahıs bir süre sonra ikna edilerek aşağıya indirildi. Aşağıya indirilen şahıs, polis eşliğinde hastaneye götürüldü. - İSTANBUL

