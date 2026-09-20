Avcılar'da park halindeki araçta çıkan yangını Yunus ekipleri kontrol altına aldı

Avcılar'da park halindeki araçta çıkan yangına Yunus ekipleri müdahale etti.

Gümüşpala Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında park halindeki araçta bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekipleri, alevlere hızla müdahale etti. Yangın tüpünün yetersiz kalması üzerine ekipler, yoldan geçen su tankerini durdurarak müdahaleyi sürdürdü. Yangın büyük ölçüde kontrol altına alınırken, olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yunus ekiplerinin hızlı müdahalesi, yangının büyümesini önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı