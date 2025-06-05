Avcılar'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Avcılar'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Avcılar'da Minibüs ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
Haber Videosu

İstanbul Avcılar'da gerçekleşen kazada, servis minibüsü ile otomobil çarpıştı ve minibüs bir ağaca çarparak durabildi. Olayda 4 kişi yaralanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Avcılar'da servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışmasıyla, direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği minibüs ağaca çarparak durabildi. Olayda toplam 4 kişi yaralanırken yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi Petrol Ofisi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 LFN 091 plakalı servis minibüsü ile 34 ZM 4377 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle direksiyon hakimiyetinin kaybedildiği servis minibüsü ağaca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada minibüsten 3, otomobilden 1 kişi olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı. Kimlik bilgileri; Y.E.İ., R.S., N.G. ve Z.S. olarak öğrenilen yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada otomobil sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilirken polis ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Konu ile ilgili konuşan motosiklet sürücüsü Yağız A. "Binek araç kırmızıda geçti. Diğer servis aracına vurdu. Ben de ışıkların olduğu taraftan geçiyordum. Ortada kaldım. Olayın adrenaliniyle ne olduğunu hatırlamıyorum ama servisten inen kadın bir arkadaşın kafası kanıyordu. Ben de ona yardım ettim. Başka bir şey hatırlamıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ABDÜLSAMET DUMAN - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnfaz düzenlemesi yürürlüğe girdi

Binlerce tutukluya bayram öncesi müjde! Beklenen karar geldi
6 yıldır süren seçim husumetinde yine kan aktı: Baba ve oğul toprağa verildi

6 yıldır süren seçim husumeti! Kan gövdeyi götürdü
Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü veriliyor

Bu böcek dünyanın sonunu getirebilir! Canlı getirene para ödülü var
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu

Hortuma kapılarak 8.5 kilometre yükseğe çıkan paraşütçü dondu
Aziz İhsan Aktaş tahliye edildi

İtiraflarıyla CHP'lileri yaktı! Son operasyonun kilit ismine tahliye
İsveç'te izole ada evinin fiyatı şaşkınlık yarattı

Ada üzerindeki satılık evin fiyatı şaşkınlık yarattı
Demet Özdemir'den baba ocağına duygusal ziyaret

Gören şaşırdı! İşte Demet Özdemir'in yıllardır merak edilen babası
Meksikalı sosyal medya fenomeni otel havuzunda ölü bulundu

Ünlü fenomen otel havuzunda ölü bulundu
100 milyon euro maaşa 'Hayır' dedi

100 milyon euro maaşa "Hayır" dedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.