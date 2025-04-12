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Avcılar'da Metrobüs Arızası, Yolcular Yolda Kaldı

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İstanbul Avcılar'da metrobüs arızası nedeniyle yolcular tahliye edildi ve başka bir metrobüsle yolculuklarına devam ettiler.

Avcılar'da metrobüs bozuldu, yolcular yolda kaldı

İSTANBUL - Avcılar'da metrobüste arıza meydana geldi. Tahliye edilen metrobüsteki yolcular, başka bir metrobüsle yola devam etti.

Olay sabah saatlerinde Beylikdüzü Zincirlikuyu seferini yapan metrobüste yaşandı. Metrobüs Avcılar durağına yaklaştığında arıza meydana geldi. Tüm yolcular araçtan indirilirken bölgeye başka bir metrobüs çağrıldı. Metrobüs yolunda bir süre bekleyen yolcular, yeni gelen araçla yollarına devam etti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCAY PEHLİVAN - 3.Sayfa
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