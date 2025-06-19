Avcılar'da Makas Atan Kadın Sürücü, Refüjü Geçip Mobilya Dükkanına Daldı

Avcılar'da Makas Atan Kadın Sürücü, Refüjü Geçip Mobilya Dükkanına Daldı
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Avcılar'da makas atan kadın sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu otomobil, refüjü geçerek bir mobilya dükkanına çarptı. Olay yerine gelen polis, kadın sürücü ve yanındaki erkeği yakalamak için çalışma başlattı.

Avcılar'da iddiaya göre makas atan kadın sürücünün çarptığı otomobil refüjün üzerinden geçerek yan yola girdi. Kontrolden çıkan araç mobilya dükkanına daldı. Sürücü ve arkadaşları olay yerinden kaçarken yaşanan o anlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar E-5 Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, 07 BGU 475 plakalı otomobilin sürücüsü kadın trafikte makas atarak ilerlediği sırada önce önündeki araca ardından bariyerlere çarptı. Makas atan sürücünün arkadan çarptığı otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce refüjden yan yola uçtu. Kontrolden çıkan araç daha sonra yol kenarındaki bir mobilya dükkanına daldı. Kazaya neden olduğu iddia edilen kadın sürücünün yanındaki erkek arkadaşıyla olay yerinden kaçtığı o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından anbean görüntülendi.

Mağazaya dalan otomobilin o anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Lüks otomobilde kazadan sonra yangın meydana geldi. Alevler çevredeki vatandaşların müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yaralanan olmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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