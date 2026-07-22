Avcılar'da klima motoru çalan hırsızlar tutuklandı

Avcılar'da, iş yerinden klima motorunu çalan 3 şüpheliden 2'si yakalandı. Farklı suçlardan kayıtları bulunan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, iş yerinden klima motorunu çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Çalışmada, hırsızlık yapan üç şüphelinin kimliği tespit edildi. Adresleri belirlenen şüphelilerden R.C., (33), ve G.B.'ye (43) yönelik operasyonda yapıldı. İki şüpheli de bulunduğu adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından 2 şahıs da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerden R.C.'nin 19 adet suç kaydı, G.B.'nin ise 2 adet suç kaydının bulunduğu ortaya çıktı.

Farklı suçlardan 5 adet kaydı bulunan G.C. (43) isimli şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı