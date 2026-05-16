Avcılar sahilinde erkek cesedi bulundu

İstanbul Avcılar'da sabah saatlerinde kıyıya vurmuş halde erkek cesedi bulundu. 36 yaşında Aykut Ateş olduğu öğrenilen şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, sabah saatlerinde Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edilen bilgilere göre, bir vatandaş denizin üzerinde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından şahsın, 36 yaşındaki Aykut Ateş olduğu belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Ateş'in cansız bedeni incelenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - İSTANBUL

