Avcılar'da Kaza: Kontrolden Çıkan Araç Yolcu Otobüsüne Çarptı

Kontrolden çıkan araç otobüse çarptı

Kaza yapan araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yolcu otobüsüne çarptı.

Kaza saat 18.30 sıralarında D100 Karayolu Mustafa Kemal Paşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avcılar İstikametinden Beylikdüzü istikametine doğru ilerleyen 34 GOR 953 plakalı araç, 34 LYC 559 plakalı yolcu otobüse arkadan çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü sıkışırken, otobüs içerisinde bulunan yolcular çarpma nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Yolculara bir şey olmazken,itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. E-5 Edirne istikameti kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapandı.