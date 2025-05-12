ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir

PKK'nın kendini feshetmesine ABD ne diyor? İlk açıklama geldi
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık

PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti

Bahçeli'ye hediye edilen tablo olay! Liderlerin canı bir hayli sıkkın
PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? Ankara kulislerinden Birleşmiş Milletler iddiasına net yanıt

PKK kendini feshetti, şimdi ne olacak? O iddia kesinkes yalanlandı

Avcılar'da Kaza: Kontrolden Çıkan Araç Yolcu Otobüsüne Çarptı

Avcılar'da Kaza: Kontrolden Çıkan Araç Yolcu Otobüsüne Çarptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Avcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, yolcu otobüsüne çarptı. Kazada sürücü araç içinde sıkışırken, otobüs yolcuları panik yaşadı. Sürücü itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kontrolden çıkan araç otobüse çarptı

Kaza yapan araçta sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı

İSTANBUL - İstanbul Avcılar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yolcu otobüsüne çarptı.

Kaza saat 18.30 sıralarında D100 Karayolu Mustafa Kemal Paşa mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Avcılar İstikametinden Beylikdüzü istikametine doğru ilerleyen 34 GOR 953 plakalı araç, 34 LYC 559 plakalı yolcu otobüse arkadan çarptı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazanın şiddetiyle otomobil sürücüsü sıkışırken, otobüs içerisinde bulunan yolcular çarpma nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Yolculara bir şey olmazken,itfaiye ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartılan araç sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. E-5 Edirne istikameti kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı

DEM Partililerle şakalaşan Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
Zekeriya Yapıcıoğlu: PKK hayalleri bir kez daha yıkarsa devlet mekanizması tepkiler verebilir

Yapıcıoğlu'nun PKK'ya uyarısı önemli: Hayaller yine yıkılırsa...
Zehra Güneş, Fenerbahçe'nin yıldızıyla ABD'de tatile çıktı

Zehra Güneş, Fenerbahçeli yıldızla ABD'ye tatile gitti
PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu: Bu ülke hepimizin

PKK kendini feshetti, ilk şehidin oğlu konuştu
Gecenin karanlığında kahreden görüntü

Gecenin karanlığında kahreden görüntü
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.