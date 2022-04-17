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Markete kadar takip ettiği kadına elle cinsel tacizde bulundu! Savunmasıyla pes dedirtti

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Markete kadar takip ettiği kadına elle cinsel tacizde bulundu! Savunmasıyla pes dedirtti

Avcılar'da bir kadını önce taciz edip ardından markete kadar takip eden şüpheli, markette eliyle bir kez daha cinsel tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren kadının çantasıyla saldırmasıyla marketten hızlıca kaçan şüpheli, adresi belirlenmesi üzerine ekipler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli ifadesinde elinin yanlışlıkla kadına temas ettiğini öne sürerek taciz iddialarını kabul etmedi.

Avcılar'da Tahtakale Mahallesi'nde oturan Z.E. isimli kadın 6 Nisan'ta sokakta ablası ile yürüdüğü sırada iddiaya göre bir erkek kendisini elle tacizde bulundu. Kadın, bunun yanlışlıkla olabileceğini düşünerek tepki vermedi, yoluna devam ederek yakındaki bir markete girdi.

Aynı kişi takip ettiği kadını raftaki bir ürüne baktığı sırada eliyle cinsel tacizde bulundu. Kadının kendisine çanta ile vurarak tepki göstermesi üzerine şüpheli hızla marketten çıktı. Kadının şikayeti üzerine Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, market ve çevresindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi.

Avcılar'da kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Şüphelinin bindiği otomobilin plakası tespit edildi. Aracın Şakir G. adına kayıtlı olduğu belirlenirken, Şehit Abdulkadir Sırma Polis Merkezi ekipleri şüphelinin oturduğu eve gitti ancak kendisine ulaşılamadı. Telefon numarasından ulaşılan Şakir G. polis merkezine davet edildi.

Avcılar'da kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli yakalandı

Görüntülerdeki kişi olduğunu kabul eden şüpheli, kadına tacizde bulunmadığını, "Elinin yanlışlıkla kadına temas ettiğini" öne sürdü. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile gözaltına alınan şüpheli, hazırlanan dosya ile Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Markete kadar takip ettiği kadına elle cinsel tacizde bulundu! Savunmasıyla pes dedirtti

Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - 3. Sayfa

Avcılar, Polis, Nisan, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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