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Avcılar'da Kadına Şok Saldırı: Kamerada Anbean Kaydedildi

Avcılar'da Kadına Şok Saldırı: Kamerada Anbean Kaydedildi
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Avcılar'da bir kadın, iki kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Olayın dehşet anları bir kamera tarafından kaydedildi. Saldırganlar, kadının arkadaşının müdahale çabasına rağmen durmak bilmedi.

Avcılar'da bir kadın, 2 kişi tarafından tekme tokat dövüldü. Adamlardan biri kadını saçından çekerken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Avcılar Ispartakule Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede duran bir otomobilden inen bir kadın, 2 kişi tarafından bilinmeyen bir nedenle tekme tokat dövüldü. Kadının arkadaşı, adamlara engel olmaya çalışsa da başarılı olamadı. Aldığı darbelerin etkisiyle yere düşen talihsiz kadın, saldırganlar tarafından yerde sürüklendi. O sırada yoldan geçerken dehşet anlarına şahit olan bir sürücü, saldırganları durdurmaya çalıştı. Ancak saldırganlardan biri, sürücüye yoluna devam etmesi gerektiğini söyledi. Bunun üzerine sürücü olay yerinden ayrıldı. Dövülen kadın, kendini darbeden kişiler ve arkadaşıyla birlikte otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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