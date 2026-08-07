Avcılar'da İşçi 3. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti

İstanbul Avcılar'da inşaatın 3. katından düşen 71 yaşındaki işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gümüşpala Mahallesi'nde dün yaşandı. Edinilen bilgilere göre, inşaatın 3. katında çalışan 71 yaşındaki inşaat işçisi Nurettin Muganlı, iddiaya göre dengesini kaybedip düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından 71 yaşındaki adam hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı Muganlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayla ilgili incelmelere başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı