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Avcılar'da İki Binayı Saran Korkutucu Yangın

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İstanbul Avcılar'da iki katlı bir binada başlayan yangın, alevlerin yan binaya sıçramasıyla büyük hasara yol açtı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Avcılar'da korkutan yangın: İki katlı binada çıkan yan binaya sıçradı

İSTANBUL - Avcılar'da iki katlı binada çıkan yangın bitişiğinde bulunan bir binaya sıçradı. Yangında iki binada hasar meydana geldi.

Yangın, saat 22.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G - 585 Sokak'ta meydan geldi. Edinilen bilgilere göre, iki katlı binanın ikinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede tüm binayı saran alevler yan binanın çatısına da sıçradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, her iki binada maddi hasar meydana geldi.

Avcılar'da İki Binayı Saran Korkutucu Yangın
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa
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