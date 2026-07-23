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Avcılar'da fırtına sırasında uçan reklam panosu bir vatandaşın üzerine düştü

Avcılar'da fırtına sırasında uçan reklam panosu bir vatandaşın üzerine düştü
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Avcılar Tahtakale Mahallesinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına sırasında bir reklam panosu yerinden uçtu. Pano, bir vatandaşın üzerine düştü. Vatandaş çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı ve yaralanmadı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Avcılar'da fırtına nedeniyle uçan reklam panosu bir vatandaşın üzerine düştü. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Avcılar Tahtakale Mahallesinde dün akşam saatlerinde etkili olan ani rüzgarın neden olduğu fırtına sırasında bir reklam panosu yerinden uçtu. Pano, bir vatandaşın üzerine düştü. Panonun altında kalan vatandaş çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. Olay sonucunda vatandaşın yaralanmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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