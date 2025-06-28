Avcılar'da Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Avcılar'da Eğlence Mekanında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
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Avcılar'da bir eğlence mekanında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi yaralandı. Olayda, çatışma sırasında konuyla ilgisi olmayan bir vatandaş da yaralandı. Polis inceleme başlattı.

Avcılar'da bir eğlence mekanında karşılaşan husumetlilerin arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Kurşunların hedefi olan bir kişinin ise konuyla ilgisinin olmadığı öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet bulunan Yunus T., Sinan B. ve Engin T. gece saatlerinde eğlence mekanında karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönerken, 3 şüpheli mekanın dışına çıkarak tartışmaya devam etti. Kavgaya dönen tartışmada şahıslardan biri silahına davranıp husumetlisine ateş açtı. Engin T. isimli şahıs dizinden yaralanırken o esnada sahilde bulunan ve konuyla ilgisi olmadığı öğrenilen Ahmet Fırat S. isimli vatandaşta ayağına isabet eden 3 kurşunların yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan vatandaşlar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Öte yandan ayağından yaralanan ve kanlar içerisinde kalan şahsa çevredeki vatandaşlar müdahale ederken mekanlarda ise müzikli eğlencenin devam ettiği görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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