Avcılar'da ters yöne girip polisten kaçan şahsa 503 bin 965 lira ceza

Avcılar'da dur ihtarına uymayıp kaçan sürücüye 503 bin 965 lira ceza uygulanırken aracı da trafikten men edildi.

Olay, dün Cihangir Mahallesi Sarızeybek Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 CMT 35 plakalı otomobilin sahibi M.K., polis uygulama noktasını görünce ters yönden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden ekipler, otomobil ile kaçan şahsı takibe aldı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şahsa, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, ters yöne girmekten toplamda 503 bin 965 lira ceza uygulandı aracı da 120 gün trafikten men edildi. - İSTANBUL

