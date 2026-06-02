Haberler

Avcılar'da ters yöne girip polisten kaçan şahsa 503 bin 965 lira ceza

Avcılar'da ters yöne girip polisten kaçan şahsa 503 bin 965 lira ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da polis uygulama noktasını görünce ters yönden kaçmaya çalışan sürücü M.K., kovalamaca sonucu yakalandı. Ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak ve ters yöne girmekten toplam 503 bin 965 lira ceza kesilirken aracı 120 gün trafikten men edildi.

Avcılar'da dur ihtarına uymayıp kaçan sürücüye 503 bin 965 lira ceza uygulanırken aracı da trafikten men edildi.

Olay, dün Cihangir Mahallesi Sarızeybek Caddesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 CMT 35 plakalı otomobilin sahibi M.K., polis uygulama noktasını görünce ters yönden kaçmaya çalıştı. Durumu fark eden ekipler, otomobil ile kaçan şahsı takibe aldı. Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan şahsa, ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, ters yöne girmekten toplamda 503 bin 965 lira ceza uygulandı aracı da 120 gün trafikten men edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
60 milyar TL'lik operasyon! 4 şirket ve 15 akaryakıt istasyonuna kayyum atandı

4 şirket ve çok sayıda akaryakıt istasyonuna kayyum atandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İşte Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali

İşte Dünya Kupası'nı kazanma ihtimalimiz
KKTC'den Ebola virüsüne karşı yeni tedbirler

KKTC'den ölümcül virüse karşı yeni tedbirler
72 kilo veren Esin Gündoğdu'nun son hali görenleri şaşırttı

72 kilo veren ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı
Büyük festivale son 2 gün! 120 ülkenin bakanı İstanbul'a geliyor

Büyük festivale son 2 gün! 120 ülkenin bakanı İstanbul'a geliyor
Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı karardı

Banka hesabına 1 trilyon lira geldi, hayatı bir anda karardı
Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti

Aile katliamı! 6 kişiyi öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti
Uzak Şehir'de şok veda! Önce öpüştü sonra ölüme gönderdi

Diziye böyle veda etti! Önce öpüştü sonra planını devreye soktu