Avcılar'da 'dur' ihtarına uymayan sürücüye 303 bin 45 lira ceza yazıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İstanbul'un Avcılar ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücüler polis aracına çarparak kaçmak istedi. Şahıslar, kovalamacanın ardından yakalandı. Sürücüye toplamda 303 bin 45 lira ceza yazıldı.

Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, polisin 'dur' ihtarına uymayan bir şahıs polis aracına çarparak uygulama noktasından kaçtı. Polis ekipleri sürücünün peşine düştü. Şüpheli şahıslar, yaşanan kovalamacanın ardından polisler tarafından yakalandı. Yaşanan kovalamacada araçta bulunan 4 kişi gözaltına alındı. Trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye toplamda 303 bin 45 TL lira ceza uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı